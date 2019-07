Ölpreise wenig verändert nach Vortagesgewinnen

Die Ölpreise haben sich am Dienstag kaum verändert. Damit konnten sie vorerst nicht mehr an die Kursgewinne seit Freitag wegen der angespannten Lage am Persischen Golf anknüpfen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 63,26 US-Dollar und damit so viel wie am Vorabend. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte leicht um zehn Cent auf 56,32 Dollar.