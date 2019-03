Ölpreise ziehen weiter an

Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im Mittagshandel 66,94 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 27 Cent auf 57,06 Dollar. Bereits am Montag hatten die Ölpreise zugelegt.