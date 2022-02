Öpreise nach Kriegsbeginn in der Ukraine im Höhenflug

Brent-Öl hat sich um mehr als sieben Prozent verteuert, seit der Einmarsch von russischen Truppen in die Ukraine begonnen hat. Gegen Mittag wurde ein Fass der Nordseesorte Brent bei 105,10 Dollar gehandelt, das sind 7,75 Dollar mehr als am Vortag. Ähnlich sieht es beim Öl der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) aus. Hier zog der Preis für ein Barrel am Donnerstag im Mittagshandel um 7,31 Dollar auf 99,84 Dollar an.

Am Morgen hatte der russische Präsident Wladimir Putin den Angriff der Ostukraine offiziell angeordnet. US-Präsident Joe Biden, die westlichen Verbündeten und die Nato verurteilten Putins Vorgehen scharf und kündigten weitere Sanktionen an. Russland hat nach den Worten von Biden "vorsätzlich" einen "Krieg" gegen die Ukraine begonnen. Die Nato aktivierte die Verteidigungspläne für Osteuropa.

Die EU hat die russischen Angriffe aufs Schärfste verurteilt und weitreichende Sanktionen angekündigt. Die USA dürften folgen. "Damit stellt sich auch die Frage, ob die russischen Energielieferungen davon betroffen sein werden", sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank. Sollten die Sanktionen den Zahlungsverkehr, russische Banken und möglicherweise auch die Versicherung der russischen Öl- und Gaslieferungen betreffen, seien Lieferausfälle nicht auszuschliessen./jkr/jsl/jha/

(AWP)