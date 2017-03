Ölpreise legen etwas zu

Händler sprachen von einem vergleichsweise impulsarmen Handel am Ölmarkt. Nach wie vor stützten jüngste Aussagen zur Förderkürzung der Organisation erdölexportierender Länder die Preise. Demnach sei die beschlossene Reduzierung der Produktionsmenge zu mehr als 90 Prozent umgesetzt worden.

Die Anleger warten ausserdem auf die Veröffentlichung neuer Daten zu den US-Ölreserven. Das private American Petroleum Institute (API) hatte bereits am Vorabend einen Anstieg der US-Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 2,5 Millionen Barrel gemeldet.

Die offiziellen Daten zu den Ölreserven wird die US-Regierung am Nachmittag veröffentlichen. Hier rechnen Experten ebenfalls mit einem Anstieg./jkr/tos/das

(AWP)