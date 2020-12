Opec+-Treffen im Zeichen harter Debatten

Im Zeichen harter Debatten um die künftige Strategie hat am Donnerstagnachmittag laut informierten Kreisen das Treffen des Ölkartells Opec und seiner zehn Kooperationspartner begonnen (Opec+). Die insgesamt 23 Länder waren sich in den vergangenen Tagen nicht einig, inwieweit die bisherige starke Drosselung der Ölförderung in den nächsten Monaten aufgehoben werden soll. Aufgrund der Kontroversen war das Treffen ohnehin schon um zwei Tage verschoben worden.