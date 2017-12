Potsdamer Paketbombe war nach neuesten Erkenntnissen hoch gefährlich

Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke sagte, der Apotheker habe am Freitag beim Aufmachen ein Zischen gehört. Zuerst hatte es dagegen geheissen, das Paket habe vermutlich über keinen Zünder verfügt. Inzwischen sei der Sprengsatz aber nochmal analysiert worden, sagte Mörke.

Anfang November sei ein ähnliches Paket an einen Online-Händler in Frankfurt (Oder) gesendet worden, sagte Mörke. Dieses sei beim Öffnen in Brand geraten. Dadurch sei das Erpresserschreiben verbrannt. In der Potsdamer Sendung sei aber auf die erste Tat Bezug genommen worden./rgo/DP/das

