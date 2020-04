Preis für US-Öl-Kontrakt erstmals negativ

(Kontraktpreis erneut aktualisiert) - Die Folgen der Corona-Krise machen sich am Rohölmarkt immer drastischer bemerkbar. Aufgrund einer giftigen Mischung aus einer stark fallenden Nachfrage und einem viel zu hohen Angebot drohen in vielen Ländern die Lagerkapazitäten überschritten zu werden. Ölinvestoren wollen in jedem Fall vermeiden, auf fehlenden Lagerplatz zu stossen. Ein am Dienstag auslaufender Terminkontrakt gab daher im Preis extrem nach.