Presse: API-Ölverband misst Anstieg der US-Rohölvorräte

Die US-Rohölvorräte sind in der vergangenen Woche laut Informationen aus Branchenkreisen gestiegen. So habe der Interessenverband American Petroleum Institute (API) einen Anstieg um 1,14 Millionen Barrel (159 Liter) festgestellt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf informierte Personen.