Presse: Klage in Israel gegen Airbnb wegen Angebotsstopp für Siedlungen

Israelische Anwälte haben nach Medienberichten eine Gemeinschaftsklage gegen Airbnb eingereicht, weil die Online-Übernachtungsbörse Unterkünfte in israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland aus ihrem Angebot nehmen will. "Das Gesetz in Israel verbietet Diskriminierung aufgrund des Ortes, an dem man lebt, und Airbnb hat auf jeden Fall aufgrund des Ortes diskriminiert, an dem man lebt", zitierte die israelische Zeitung "Jerusalem Post" einen der verantwortlichen Anwälte am Freitag.