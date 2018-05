Presseschau für das Pfingst-Wochenende - 3. Aktualisierung

TOP-THEMA: - Deutsche Bank rechnet für 2019 mit sinkenden Restrukturierungskosten, BöZ, S. 1/3 (Meldung am Freitag um 20.28 Uhr gelaufen)

bis Montag 17.00 Uhr: - IAG bietet 1,52 Milliarden Euro für Norwegian Air, Expansion - EdF will die Hälfte seines britischen Windgeschäfts verkaufen, FT - Nokia-Hersteller HMD Global plant rasche Expansion, HB - Top-Ökonom der Deutschen Bank rechnet mit Ackermann ab, HB - Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) ist von einem Mindestpreis für Alkohol nach schottischem Vorbild nicht überzeugt, Funke - EU-Kommission wirbt bei Bundesregierung für Plastiksteuer, RND - Bund will mehr Geld für private Autobahnen ausgeben, Funke - GDV-Studie: Lebenserwartung deutlich gestiegen, Funke

bis Sonntag 20.30 Uhr: - Dialog Semiconductor erhält neue Apple-Aufträge und sieht sich als langfristigen Apple-Kunden, EaS - Postbank schliesst bis Ende 2018 mehr als 100 Filialen, BamS - Airbus schafft Hunderte neue Stellen für Eurofighter-Produktion, WamS - BMW-Betriebsratschef Manfred Schoch fordert gemeinsame Batteriefabrik der deutschen Autoindustrie, Spiegel - "Kleinere Teams sind schneller", Gespräch mit LPKF-Finanzchef Kai Bentz über die Ambitionen der neuen Führung, EaS, S. 15 - Regierungschef: Liechtenstein ist zu klein für EU-Mitgliedschaft, WamS - Media-Markt schickt Techniker los, FAS, S. 28 - Verzögerte Kabel-Sanierung am Hauptstadtflughafen BER, BamS - Nahverkehrsbahn Transdev kritisiert Sicherheitsstandards von DB Netz, Wiwo - "Jeder Vierte bucht das Hotel online", Gespräch mit Booking.com-Chefin Gillian Tans über ihren Ruf als Hotel-Schreck und die günstigen Zimmerpreise, FAS, S. 25 - Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) will das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Lebensmittelverpackungen ersetzen, Funke - Bundesregierung will regelmässige Mitteilungen zum individuellen Rentenstand für gesetzliche und private Vorsorge künftig auf einem Blatt bündeln, BamS - Umfrage: Mehrheit der Italiener für Regierung aus Lega und Sternen, La Repubblica - Auswärtiges Amt will EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Mazedonien, WamS - Atomabkommen Iran: Spitzenbeamte wollen diese Woche über Vorgehen beraten, WamS

bis Freitag 22.45 Uhr: - Fondsmanager Speich zur Dt. Bank: "Eine nur leicht angepasste Ausrichtung des Institut wird nicht funktionieren", WamS - Heckler&Koch liefert Supergewehr an USA, WamS - BA-Chef Scheele fordert strenges Zuwanderungsgesetz und Reform von Hartz IV, WamS - EZB und EU haben Zweifel an der Euroreife Bulgariens, WamS - Ministerpräsident von Liechtenstein zu Strafzöllen, Brexit und Steueroasen, WamS - Monopol-Kommissionschef Wambach zu den hohen Spritpreisen, WamS

bis Freitag 21.00 Uhr: - Goldman-Sachs-Chef dürfte im Dezember zurücktreten, New York Times - US-Präsident Donald Trump hat vor vier Monaten von der US-Post höhere Preise für Amazon verlangt, Washington Post - Evernote grenzt sich von Gratiskultur ab, Gespräch mit Vorstandschef Chris O'Neill, FAZ, S. 26 - Finanzinvestor Vitruvia spricht mit Interessenten über Verkauf von Pflege-Dienstleister Linimed, FAZ, S. 29 - SPD kündigt baldige "starke" Antwort von Scholz auf Macron an, Welt - Ex-Ifo-Chef Hans-Werner Sinn: Italien trifft mit Aufstieg der Radikalen der Fluch der falsch angegangenen Euro-Rettungspolitik, FAZ, S. 22

