Presseschau für das Wochenende - 2. Aktualisierung

bis Sonntag 17.00 Uhr:

- Der oberste Bankenaufseher der Bafin warnt Banken und Sparkassen vor einem unbedachten Einstieg in das Krypto-Geschäft, Gespräch mit Raimund Röseler, HB

- Bafin rechnet mit ernsthaften Problemen für "eine kleinere zweistellige Zahl von Banken", Gespräch mit Exekutivdirektor Raimund Röseler, HB

- Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat vor Attacken auf Energie-Infrastruktur in Deutschland gewarnt, Gespräch, BamS

- In der Debatte über die Nutzung von Fracking-Gas bekommen die Befürworter Zuspruch aus einer von der Bundesregierung zu dem Thema eingesetzten Expertenkommission, Gespräch mit dem stellvertretenden Vorsitzenden, Holger Weiss, FAS

- DIHK: Frachtpreise wegen Niedrigwasser deutlich gestiegen, Gespräch mit Ilja Nothnagel, Mitglied der Hauptgeschäftsführung, RND

- Das Deutsche Studentenwerk hat wegen der hohen Energiepreise und der Inflation dringend Unterstützung für Studentinnen und Studenten angemahnt, Gespräch mit Generalsekretär Matthias Anbuhl, RND

- CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat sich dafür ausgesprochen, keine Mehrwertsteuer auf die geplante Gasumlage zu erheben, Gespräch, BamS

- Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Jens Spahn, hat sich dafür ausgesprochen, Kernkraftwerke bis zum Ende der Gasknappheit weiter laufen zu lassen, Gespräch, RND

- Nordrhein-Westfalens Arbeits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat der Bundesregierung vorgeworfen, bei ihren Steuerentlastungsplänen Menschen mit geringen Einkommen zu übersehen, Gespräch, WAZ

- Die Amtsärzte dringen auf einheitliche Corona-Vorgaben für Herbst und Winter., Gespräch mit BVÖGD-Chef Johannes Niessen, Funke

- Die Vielzahl der jüngsten Krisen wird nach Einschätzung von Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa insbesondere Kindern schwer zu schaffen machen, Gespräch, Funke

- Fast ein halbes Jahr nach Sperrung des EU-Luftraums für Flugzeuge aus Russland stehen in Deutschland noch zehn Maschinen russischer Eigentümer oder unter russischer Kontrolle, RND

- Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat angesichts der extremen Trockenheit zu einer schnelleren und effektiveren Bekämpfung des Klimawandels und der Klimafolgen aufgerufen, Gespräch, Rheinische Post

- Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Jens Spahn, hat mit Blick auf das neue CDU-Grundsatzprogramm eine Debatte über die ungleiche Verteilung des Wohlstands in Deutschland verlangt, Gespräch, FAS

- Der Rat des Staatssekretärs im Bundeswirtschaftsministerium, Patrick Graichen, an die Industrieunternehmen, sich mit Blick auf den kommenden Winter Diesel-Notstromaggregate und einen Treibstoffvorrat für drei Tage zuzulegen, hält der renommierte Energieexperte Prof. Harald Schwarz für völlig unrealistisch, Gespräch, Tichys Einblick

- Der Energieexperte Prof. Harald Schwarz, Spezialist für Energieverteilung und Hochspannungstechnik an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg, macht die Politik verantwortlich für die aktuelle Energiekrise, Gespräch, Tichys Einblick

- Auf die Lösung des Krieges in der Ukraine hat nach Einschätzung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orba?n die EU keinen Einfluss, Gespräch, Tichys Einblick

- Die EU wird nach Einschätzung des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán nach dem Ende des Ukraine-Krieges schwächer dastehen als zuvor, während andere Länder und Regionen profitieren werden, Gespräch, Tichys Einblick

- Der Politikwissenschaftler Prof. Werner Weidenfeld sieht die EU in einer Existenzkrise, Gespräch, Tichys Einblick

- Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat eine Finanzierung neuer Entlastungsmassnahmen über Schulden zur Linderung der hohen Inflation erneut strikt abgelehnt, Gespräch, ZDF

- Der Thüringer Innenminister Georg Maier (SPD) warnt angesichts von Inflation und Energiekrise vor massiven Protesten im Osten der Bundesrepublik, Gespräch, WamS

- NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) plädiert für Pragmatismus in der Energiepolitik, Gespräch, FAS

- Während SPD, Grüne und Verkehrsunternehmen auf eine schnelle Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket drängen, setzt das zuständige Verkehrsministerium auf eine Entscheidung nicht vor dem Herbst, Gespräch mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), BamS

- Für seine Aussagen zur Maskenpflicht in Innenräumen gerät Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zunehmend in die Kritik, Gespräch mit Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), BamS

- Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerates, warnt vor einem Pflegenotstand, Gespräch, BamS

- Der von den Taliban vor einem Jahr gestürzte Präsident Afghanistans, Ashraf Ghani, warnt vor einer massiven Flüchtlingswelle aus seiner Heimat in den kommenden Monaten, Gespräch, BamS

- Sonntagstrend: Grüne bauen Vorsprung vor SPD aus, BamS

- Nach Angaben der Taliban geht von terroristischen Gruppen in Afghanistan international keine Bedrohung mehr aus, Gespräch mit dem Regierungssprecher und stellvertretenden Minister für Information und Kultur, Zabiullah Mudschahid, WamS

- Die Gewerkschaft IG Metall lehnt die vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall geforderte Nullrunde in der Tarifauseinandersetzung ab, Gespräch mit Verbandschef Jörg Hofmann, WamS

- Gazprom-Tochter Nord Stream 2 überwies Schweriner Klimastiftung fast 200 Millionen Euro, WamS

- Reiner Holznagel, der Präsident des Bunds der Steuerzahler, hat die Pläne von Finanzminister Christian Lindner (FDP) zum Ausgleich der Inflation und kritisiert, Gespräch, Business Insider

- Bierpartei-Chef Marco Pogo würde als österreichischer Bundespräsident in die Ukraine reisen, Gespräch, T-Online

- Aus der Opposition kommt scharfe Kritik an der geplanten Gasumlage, deren genaue Kosten für die Verbraucher am Montag bekannt gegeben werden soll, Gespräch mit dem Linke-Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch, Welt

bis Freitag 22.45 Uhr:

- Die Sparkassen in Baden-Württemberg haben Interesse an einer Beteiligung am regionalen Stromnetz des Energieunternehmens EnBW, BöZ

- Finanzinstitute brauchen eine ethische KI, die nicht diskriminiert, Gastbeitrag von Gery Zollinger, Head of Data Science Analytics, Avaloq, BöZ

- Wie steht es um die Aufsichtsräte von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften?, Gastbeitrag von Ökonom Christian Strenger, BöZ

- Corporate Governance Kodex stellt neue Anforderungen an Aufsichtsräte, Gespräch mit Taylor Wessing-Anwälten Sebastian Beyer und Nikolaus Plagemann, BöZ

- "Wir sehen gegenwärtig noch keine echten Kaufkurse", Gespräch mit DZ Bank-Kapitalmarktexperten Sören Hettler und Sven Streibl, BöZ

- "Es wird Milliarden kosten", Gespräch mit VKU-Vize Karsten Specht über dringende Investitionen, steigende Wassergebühren und kostbares Süsswasser in der Nordsee, FAS

bis 21.00 Uhr:

- Nach der Verpflichtung von Stürmer Anthony Modeste will sich Fussball-Bundesligist Borussia Dortmund bis zum Ende der Transferperiode auf dem Markt eher zurückhalten, Gespräch mit Sportdirektor Sebastian Kehl, DAZN

-Deutliche Zunahme von Anträgen auf Entschädigung von möglichen Corona-Impfschäden bei Versorgungsämtern, WamS

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) warnt die Ampel-Koalition vor zögerlichem Krisenmanagement, Interview, WamS

- Corona-Expertenrat lobt Winterpläne der Bundesregierung: "Konsens wird den vom Corona-Expertenrat empfohlenen Strategiewechsel vollziehen", WamS

- Berechnungen dazu, dass deutsche Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren nicht weniger, sondern mehr für Gas bezahlt haben als Unternehmen in anderen Länder sorgen in Berlin für Unverständnis, FAZ

- Der Präsident von Gesamtmetall, Stefan Wolf, fordert eine Änderung der Arbeitsstättenverordnung, um in Unternehmen mehr Energie einsparen zu können, Gespräch, WamS

- Chinas Staatspräsident Xi Jinping will sich im November persönlich mit US-Amtskollege Joe Biden treffen, WSJ

- Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat ältere Menschen über 70 Jahren zur vierten Corona-Impfung aufgerufen und den zweiten Booster grundsätzlich auch für Patienten über 60 Jahre befürwortet, Gespräch, Rheinische Post

- Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat für die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen wegen der hohen Energiepreise ein staatliches "Wintergeld" von 1500 Euro pro Haushalt sowie weitere Hilfen gefordert, Gespräch, Rheinische Post

- Die Union hat die kontroverse Debatte über weitere Entlastungen in der Ampel-Koalition scharf kritisiert und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einem Machtwort aufgefordert, Gespräch mit dem haushaltspolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Christian Haase, Rheinische Post

- Die SPD-Bundestagsfraktion hat die Ampel-Parteien aufgefordert, über die Finanzierung der geplanten weiteren Entlastungen der Bürger pragmatisch zu beraten, Gespräch mit Vize Achim Post, Rheinische Post

- EU-Kampagne zum Corona-Wiederaufbaufonds kostet 66,5 Millionen Euro, WamS

- Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf sieht keinen Spielraum für Gehaltserhöhungen in der Metall- und Elektroindustrie in diesem Jahr und fordert eine Nullrunde, Gespräch, WamS

- NRW-Familienministerin Josefine Paul (Grüne) pocht auf Wahlrecht ab 16 Jahren, Gespräch, Rheinische Post

- NRW-Integrationsministerin Josefine Paul (Grüne) will dafür sorgen, dass mehr ausländische Arbeitskräfte schneller in NRW in Jobs kommen, Gespräch, Rheinische Post

- Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf rechnet wegen der hohen Energiepreise mit Protesten, Gespräch, WamS

- NRW-Medienminister Nathanael Liminski (CDU) hat erleichtert auf die Übernahme des ARD-Vorsitzes bis Jahresende durch WDR-Intendant Tom Buhrow reagiert, Gespräch, Rheinische Post

- Zahl der Schlichtungsverfahren zwischen Verbrauchern und Energieversorgern drastisch gestiegen, WamS

- Trotz der Ankündigung des Essener Energiekonzerns RWE, angesichts hoher Gewinne auf die geplante Gasumlage verzichten zu wollen, hat SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert die Einführung einer Übergewinnsteuer gefordert, Gespräch, Rheinische Post

- Der Präsident des Bunds der Steuerzahler Deutschland, Reiner Holznagel, hat die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angekündigte Verordnung zum Energiesparen in öffentlichen Gebäuden begrüsst, Gespräch, Bild

- Zu Beginn des neuen Schuljahrs in mehreren Bundesländern hat Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) scharfe Kritik am Bundesförderprogramm für Luftfilteranlagen geäussert, mit dem Corona-Infektionen in Klassenräumen reduziert werden sollen, Gespräch, Rheinische Post

- Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern, hat die mangelnde Ausstattung mit stationären Luftfilteranlagen an vielen Schulen zum Start des neuen Schuljahres scharf kritisiert, Gespräch, Rheinische Post

/he

(AWP)