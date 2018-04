Presseschau vom Wochenende 13 (01./02. April)

BANKEN: In der Schweiz soll die Banklizenz "Light" Anfang 2019 eingeführt werden. Dies kündigte Jörg Gasser, Staatssekretär für internationale Finanzfragen, in einem Interview mit dem "SonntagsBlick" an. Ende Sommer soll das Parlament das Geschäft verabschieden. Die Lizenz macht es Fintech-Firmen und anderen Unternehmen einfacher, Finanzdienstleistungen ausserhalb des typischen Bankgeschäfts anzubieten. Der Aufseher der Kryptowährungsbranche in der Schweiz erwartet, dass die Digitalisierung etwa mittels Blockchains den Alltag grundlegend verändern werden. Der Bund verspricht sich laut Gasser von der Branche Arbeitsplätze sowie Steueraufkommen. Gleichzeitig warnt er auch vor Risiken. Zum Kauf von Bitcoins sagt er: "Wir sind ein liberales Land. Wer sich mit Bitcoin nicht auskennt, sollte besser die Finger davon lassen." (SonntagsBlick)

EASYJET: Der Billigflieger Easyjet will in der Schweiz wachsen. Das Unternehmen rechnet mit einer Million zusätzlicher Passagiere pro Jahr. Dies sagte Easyjet-Chef Johan Lundgren im Interview mit der "SonntagsZeitung". Wachstumsmöglichkeiten sieht Easyjet nicht nur in der Schweiz, sondern dank den Flughäfen Basel und Genf auch in den Nachbarländern. Im Elsass wie auch in Baden-Württemberg werbe Easyjet gezielt um Kunden, sagte Lundgren. Den Passagierzuwachs könne Easyjet einfach bewältigen, mittels grösseren Flugzeugen. (SoZ, S. 38, siehe auch separate Meldung)

REISEBRANCHE: Die Reisebranche setzt bei Airline-Webseiten auf automatisierte Computerprogramme und fiktive Buchungen, um die Konkurrenz auszuspähen - was mitunter zu höheren Ticket-Preisen führt. Wie die "NZZ am Sonntag" berichtet, setzen Airlines und Buchungsplattformen auf sogenannte Bots, die rund um die Uhr fiktive Buchungsanfragen an die Internetsites der Fluggesellschaften schicken. Eine Auswertung von Milliarden von Abfragen zeige, dass Roboter inzwischen fast 44% des Suchverkehrs bei den Airlines generierten. Durchgeführt wurde die Studie von der US-Firma Distil Networks, die rund 70 Gesellschaften berät, darunter die Lufthansa-Gruppe, zu der die Swiss gehört. Scheinbuchungen schädigten die Airline, weil ihre Plätze unter Umständen leer blieben. Betroffen seien aber auch die Passagiere. (NZZaS; S. 27)

DATENPANNE: Bei der Zürcher Taxi-Firma Yourtaxi ist es zu einer groben Datenpanne gekommen. Wegen Sicherheitslücken bei der Webseite und der Smartphone-Anwendung des Unternehmens waren sensible Daten von Tausenden Kunden einfach übers Internet oder mit wenigen IT-Handgriffen über die App einsehbar, wie der "SonntagsBlick" berichtet. Über eine einfache Google-Suche stiess die Zeitung auf persönliche Angaben der Taxi-Kunden, darunter Namen, Fahrtenprotokolle, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Profilfotos. Die App des Unternehmens kam ohne Verschlüsselung aus, obwohl dort auch Ausweise und Kontodaten der Yourtaxi-Fahrer abgelegt sind. Firmen-Inhaber Zahangir Alam erklärte der Zeitung, das Problem sei dem Unternehmen erst letzte Woche bekannt geworden. Dieses sei inzwischen behoben. (SonntagsBlick)

