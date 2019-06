Reederei: Crew der 'Kokuka Courageous' auf US-Marineschiff

Die Besatzung der im Golf von Oman beschädigten "Kokuka Courageous" ist nach Angaben des Unternehmens Bernhard Schulte Shipmanagement von einem US-Marineschiff aufgenommen worden. "Die Crew ist in Sicherheit", sagte am Donnerstag ein Londoner Sprecher des in Singapur ansässigen Schiffsmanagement-Unternehmens. Er betonte, dass sich die 21 Besatzungsmitglieder nicht in Obhut der iranischen Behörden befänden.