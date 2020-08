Rekordjagd treibt Goldpreis deutlich über 2000 Dollar

(Ausführliche Fassung) - Die Rekordjagd beim Goldpreis hat sich am Mittwoch auch oberhalb der Marke von 2000 US-Dollar mit hohem Tempo fortgesetzt. Im Mittagshandel erreichte der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) an der Börse in London einen neuen Höchstkurs bei 2041,92 Dollar, nachdem die Notierung erst am Dienstagabend die Marke von 2000 Dollar geknackt hatte. Seit Beginn des Jahres hat das gelbe Edelmetall etwa 35 Prozent an Wert gewonnen.