Riad liefert Verdächtige im Fall Khashoggi nicht an Türkei aus

Manama (awp/sda/afp/reu) - Saudi-Arabien lehnt die Forderung der Türkei ab, die im Zusammenhang mit der Tötung des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi festgenommenen Verdächtigen an die Türkei auszuliefern. Es handle sich um saudiarabische Staatsbürger, die in Saudi-Arabien inhaftiert seien, sagte Riads Aussenminister Adel al-Dschubeir zur Begründung.

"Sie sind in Saudi-Arabien inhaftiert, die Ermittlung findet in Saudi-Arabien statt, und sie werden in Saudi-Arabien strafrechtlich verfolgt", sagte al-Dschubeir am Samstag während einer Konferenz in Bahrains Hauptstadt Manama, an der auch US-Verteidigungsminister Jim Mattis teilnahm.

"Wir werden die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Und wir werden Mechanismen entwickeln, die sicherstellen, dass es nicht noch einmal passiert", sagte Riads Aussenminister.

Mattis sagte, Khashoggis Ermordung müsse "uns allen grosse Sorge bereiten". Sollte ein Land die internationalen Normen und die Rechtsstaatlichkeit nicht beachten, untergrabe das die "regionale Stabilität", sagte Mattis.

Am Sonntag sagte er, Riad habe im Fall Khashoggi "vollständige" Ermittlungen in Aussicht gestellt. Das habe ihm der saudiarabische Aussenminister in Manama zugesichert.

Iran als gemeinsamer Feind

Mattis machte am Samstag zudem anhand zahlreicher Beispiele deutlich, wie wichtig der US-Regierung eine Einhegung des wachsenden Einflusses des Iran in der Region ist. Dieser torpediere die politische Stabilität in zahlreichen Ländern, kritisierte Mattis.

Die bislang eher zögerliche Reaktion der USA auf die Tötung Khashoggis hängt auch mit der überragenden Bedeutung Saudi-Arabiens in der US-Strategie gegen den Iran zusammen.

Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen forderte bei der Konferenz, die Tötung Khashoggis müsse ungeachtet möglicher politischer Folgen aufgeklärt werden. Dies sei eine Frage der menschlichen Würde und gleichzeitig eine Chance, Glaubwürdigkeit und Vertrauen wiederherzustellen.

Al-Dschubeir bemühte sich um Beschwichtigung der USA: Die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien seien unzerstörbar. Sein Land sei ein Leuchtturm des Lichtes, während der Iran die Dunkelheit verkörpere, sagte er.

Weltweite Empörung

Die Türkei hatte am Freitag die Auslieferung der 18 Verdächtigen gefordert, die im Zusammenhang mit Khashoggis Tötung im saudiarabischen Konsulat in Istanbul Anfang Oktober festgenommen worden waren. Der saudiarabische Journalist lebte seit 2017 in den USA und hatte sich zuletzt in der "Washington Post" kritisch mit der Lage in seiner Heimat auseinandergesetzt.

Die Tötung des Journalisten hat weltweit für Empörung gesorgt und stellt die Beziehungen Riads zu Washington und anderen westlichen Staaten auf die Probe. Al-Dschubeir sagte dazu, "wir werden das überstehen".

Bemühen um abgestimmte Position zu Rüstungsexporten

Unterdessen geht die Debatte um ein Waffenembargo gegen Saudi-Arabien weiter. Der Elysée-Palast teilte mit, der französische Präsident Emmanuel Macron und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hätten am Samstag bei einem Gespräch vereinbart, künftig eine "koordinierte Position auf europäischer Ebene" einzunehmen.

Macron hatte am Freitag die Festlegung der deutschen Regierung auf einen Stopp von Waffenlieferungen wegen des Khashoggi-Falls als "reine Demagogie" bezeichnet. Waffenlieferungen an das Königreich hätten "nichts mit Herrn Khashoggi zu tun", sagte er. "Man darf hier nicht alles durcheinanderbringen." Wenn es Sanktionen gebe, müsse es eine "europäische Antwort" geben.

Merkel bekräftigte dagegen, dass Deutschland vorerst keine Waffen mehr nach Saudi-Arabien exportieren werde. Vor einer Wiederaufnahme der Lieferungen müssten die Hintergründe des Falls Khashoggi aufgeklärt werden. Auch die Kanzlerin kündigte Gespräche über ein gemeinsames Vorgehen auf EU-Ebene an. Neben Frankreich lehnt auch Spanien einen Stopp der Rüstungslieferungen ab.

