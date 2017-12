Die Tokioter Börse hat am Montag in einem ruhigen Weihnachtshandel wenig verändert tendiert. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Japan lag 0,1 Prozent höher auf 22'923 Punkten. Die Kursbewegungen blieben in einer engen Spanne, da viele grosse Aktienmärkte feiertagsbedingt geschlossen waren.