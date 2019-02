Schlag gegen Cyber-Kriminalität - Ermittler: Immenser Schaden

In Europa sollen mehrere Tausend Anleger durch kriminelle Machenschaften um etwa 100 Millionen Euro pro Jahr betrogen worden sein. Dies berichtete das österreichische Bundeskriminalamt (BKA) am Dienstag. Der international aufgestellten Tätergruppe wird vorgeworfen, ihren Opfern durch Online-Trading-Plattformen für binäre Optionen, Kryptowährungen und ähnliche Finanzprodukte das Geld aus der Tasche gezogen zu haben. An den Ermittlungen waren auch Fahnder aus Deutschland, Bulgarien und Tschechien beteiligt.