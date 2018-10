Spanien: Oberstes Gericht überprüft Urteil zulasten der Bankbranche

In einer für die spanische Bankbranche wichtigen Frage hat das Oberste Gericht in Madrid einen aussergewöhnlichen Rückzieher gemacht. Nur 24 Stunden nach der Veröffentlichung eines Urteils, demzufolge bei der Gewährung eines Hypothekendarlehens die Bank und nicht der Kreditnehmer die Kosten für die Beurkundung des Vertrags übernehmen muss, kündigte das Tribunal Supremo am Freitag eine Überprüfung dieser Entscheidung an.