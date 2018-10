Spanien will Fachkräfte zurück ins Land holen

Spanien will die während der Krise zu Hunderttausenden ausgewanderten jungen Menschen wieder zurück ins Land locken. Die Regierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez werde Strategien erarbeiten, um vor allem die Rückkehr der gut ausgebildeten jungen Fachkräfte zu erreichen, kündigte die Staatssekretärin im Arbeitsministerium, Yolanda Valdeolivas, am Freitag in Toledo in der Region Kastilien-La Mancha an.