State Street Bank: Anleger gewinnen nur langsam wieder Vertrauen in Aktien

Im Januar war das Barometer noch auf den tiefsten Stand seit mindestens Ende 2011 gefallen. Der Indikator wurde zwar bereits davor erhoben, allerdings hat sich die Berechnung leicht geändert, so dass die Werte schlecht vergleichbar sind.

Regional betrachtet hat die Zuversicht der Investoren für Aktien im Februar nun in Nordamerika und in Europa zugelegt. In Asien hingegen habe das Vertrauen abgenommen.

"Die institutionellen Anleger blieben auch im Februar insgesamt vorsichtig und zeigten sich gegenüber risikoreicheren Anlagen weiterhin zurückhaltend", sagte Kenneth Froot vom Marktforschungs- und Beratungsunternehmen State Street Associates. "Angesichts des anhaltenden Wachstums und der Unsicherheit über die Handelspolitik hat es den Anschein, dass die eher zurückhaltend gestimmte US-Notenbank und die Hoffnungen auf Fortschritt an der Handelsfront zwischen den USA und China nicht ausreichen, um das Ruder herumzureissen, was die Risikoaversion betrifft."

Rajeev Bhargava, Leiter Investor Behavior Research bei State Street Associates, ergänzte: "Das Vertrauen der globalen institutionellen Anleger hat sich nach dem starken Rückgang des ICI im vergangenen Monat kaum erholt." Auch wenn die Schwankungen anlageklassenübergreifend nachgelassen hätten, sorgten die unangenehmen Erinnerungen an den Marktabschwung im vierten Quartal zusammen mit zunehmenden Wachstumsproblemen in Europa und China für Gegenwind, was das Vertrauen der Anleger betreffe.

Der Investor Confidence Index misst das Vertrauen beziehungsweise die Risikobereitschaft der Anleger quantitativ, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufsverhalten institutioneller Investoren untersucht. Der Index weist Änderungen bei der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: Je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto grösser die Risikobereitschaft beziehungsweise das Vertrauen. Ein Wert von 100 ist neutral; dies ist der Wert, bei dem Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern./la/he

