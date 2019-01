State Street Bank: Vertrauen in Aktien sackt weiter ab

Das Vertrauen der Anleger in Aktien ist der State Street Bank zufolge zum Jahresstart auf den tiefsten Stand seit langer Zeit gefallen. Der Global Investor Confidence Index (ICI) sei im Januar im Vergleich zum Vormonat um 9,4 Punkte auf 70,2 Zähler gesunken, teilte das US-Unternehmen am Mittwoch in Boston mit. Das ist der tiefste Stand seit mindestens Ende 2011. Der Indikator wurde zwar bereits davor erhoben, allerdings hat sich die Berechnung leicht geändert, so dass die Werte schlecht vergleichbar sind.