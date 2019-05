State Street Bank: Vertrauen in Aktien wächst im Mai weiter

In Nordamerika und Europa hat die Zuversicht in die Aktienmärkte der State Street Bank zufolge im Mai etwas zugenommen. In Asien hingegen seien die Investoren skeptischer geworden, teilte das US-Unternehmen am Mittwoch in Boston mit. Insgesamt sei der Global Investor Confidence Index (ICI) im Vergleich zum Vormonat um 6,6 Punkte auf 79,5 Zähler gestiegen. Bereits im April hatte das Barometer zugelegt. Dennoch bleibt alles in allem die Risikobereitschaft der Anleger laut State Street weiter gering.