State Street Bank: Zuversicht für Aktien schwindet im Juli wieder

Das Vertrauen in die Aktienmärkte hat der State Street Bank zufolge im Juli einen Dämpfer erhalten. Sowohl in Europa als auch in Nordamerika und in Asien habe die Zuversicht abgenommen, teilte das US-Unternehmen am Donnerstag in Boston mit. Der Global Investor Confidence Index (ICI) sei im Vergleich zum Vormonat um 2,4 Punkte auf 84,9 Punkte gesunken. Zwischen April und Juni hatte das Barometer noch zugelegt.