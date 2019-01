State Street: Vertrauen in Aktien sackt auf Tiefpunkt ab

Das Vertrauen der Anleger in Aktien ist dem Investmenthaus State Street zufolge auf den tiefsten Stand seit 2011 gefallen. Der Global Investor Confidence Index (ICI) sei im Dezember von bereinigt 82,6 Punkten im November auf 79,8 Punkte gesunken, teilte das US-Unternehmen am Mittwoch in Boston mit.