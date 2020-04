Strafe gegen US-Kreditriesen Wells Fargo abgemildert

Um die Kreditversorgung von Kleinunternehmen in der Corona-Krise zu sichern, wird eine Strafe gegen die US-Grossbank Wells Fargo wegen fingierter Konten abgemildert. Damit das Institut richtig am Hilfsprogramm der Regierung teilnehmen könne, sei ein 2018 verhängter Wachstumsstopp vorübergehend gelockert worden, teilte die US-Notenbank Federal Reserve am Mittwoch in Washington mit.