Der mögliche Verlust der Strassenbetriebslizenz in Italien nach dem Brückeneinsturz von Genua droht die Aktien des Mautstrassenbetreibers Atlantia herunter zu reissen. Der reguläre Handel mit den Papieren an der Mailändern Börse war am Donnerstag aufgrund der sich stark abzeichnenden Verlusten zunächst ausgesetzt, nachdem sich im vorbörslichen Handel ein Minus von zuletzt mehr als 20 Prozent abgezeichnet hatten.