Streit um Erdgas: Athen droht libyschen Botschafter auszuweisen

Der Streit um Erdgasvorkommen im Mittelmeer nimmt immer grössere Dimensionen an. Griechenland hat dem libyschen Botschafter wenige Tage Zeit gegeben, Details eines vergangene Woche von Tripolis und Ankara unterzeichneten Abkommens über Seegrenzen im Mittelmeer zu präsentieren. "Falls er (der Botschafter Libyens in Athen) uns das Abkommen nicht bringt, werden wir ihn am Freitag zur unerwünschten Person erklären und er wird dann gehen", sagte Aussenminister Nikos Dendias dem griechischen Nachrichtensender Skai am Montag.