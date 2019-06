Türkische Börse profitiert von Oppositionssieg bei Bürgermeisterwahl in Istanbul

Die Anleger am türkischen Aktienmarkt haben am Montag positiv auf die überraschend deutliche Wahl des Oppositionspolitikers Ekrem Imamoglu zum Istanbuler Bürgermeister reagiert. Der Leitindex ISE 100 stieg an der Istanbuler Börse im frühen Handel um gut 2 Prozent auf 96 150,23 Punkte.