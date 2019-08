Uber-Aktien brechen nach schlechtem Quartal ein - Auch Lyft geben nach

Der Fahrdienstvermittler Uber hat die Anleger mit einem hohen Verlust in seinem ersten Quartal an der Börse in Schrecken versetzt. Die Papiere verloren am Freitag zuletzt 6,80 Prozent auf gut 40 Dollar. Am Vortag hatten sie um mehr als 8 Prozent zugelegt - im Schlepptau der Kursgewinne des Rivalen Lyft , der mit seinen Vierteljahreszahlen und einem angehobenen Ausblick die Anleger begeistert hatte.