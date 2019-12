Unicredit reduziert Beteiligung an türkischer Yapi Kredi

Der restliche 18-Prozent-Anteil an Yapi Kredi bleibt an der Börse in Istanbul notiert. Unicredit und Koc Holding hielten bisher jeweils eine 50-prozentige Beteiligung am Gemeinschaftsunternehmen KFS. Dieses kontrollierte einen 72-Prozent-Anteil am Kapital von Yapi Kredi.

Im Zuge der Vereinbarung wird die Koc Holding zum Einzelaktionär der 2002 gegründeten KFS aufrücken. Letztere wird einen 31,93-Prozent-Anteil von Yapi Kredi an Unicredit übergeben. Eine weitere 9,02-prozentige Beteiligung von Yapi Kredi soll von KFS zur Koc Holding weitergeleitet werden.

Das Geschäft ist Teil der Unicredit-Strategie zur Vereinfachung der Konzernstruktur. Die Mailänder Bank stellt am kommenden Dienst in London ihren neuen Entwicklungsplan vor./mit/an/ar/APA/he

(AWP)