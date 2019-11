Unicredit steigt bei Mediobanca komplett aus

Die italienische Bank Unicredit will sich komplett aus dem heimischen Branchenkollegen Mediobanca zurückziehen. Man habe den Verkauf des 8,4-Prozent-Anteils an professionelle Anleger gestartet, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Der Anteil hat basierend auf dem Mediobanca-Schlusskurs vom Mittwoch einen Wert von 810 Millionen Euro. Den Angaben zufolge soll das Aktienpaket in einer Angebotsspanne von 10,53 bis 10,78 Euro je Mediobanca-Aktie platziert werden./he/bek