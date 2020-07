Unter den US-Banken glänzt JPMorgan - Wells Fargo unter Druck

Der Start in die US-Berichtsaison der Banken ist am Dienstag für JPMorgan als grösstes Finanzinstitut der USA gut verlaufen, während Citigroup und vor allem Wells Fargo enttäuschten. So zogen die Papiere von JPMorgan unter den Favoriten im steigenden Leitindex Dow Jones Industrial um rund 1 Prozent auf 98,55 US-Dollar an, während die Anteilscheine von Citigroup knapp 2 Prozent einbüssten.