Untreue-Prozess gegen VW-Personalmanager wird verschoben

Der Untreue-Prozess gegen drei ehemalige und einen heutigen Personalmanager des VW -Konzerns am Landgericht Braunschweig muss verschoben werden. Das ursprünglich ab dem 19. November geplante Strafverfahren wegen mutmasslich überhöhter Vergütung von Betriebsräten könne aufgrund der Ansteckungsrisiken und verschärften Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnen, hiess es am Mittwoch aus dem Gericht.