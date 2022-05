US-Anleihen: Angesichts fallender Aktienbörsen setzen Anleger auf Anleihen

US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im späten Handel die deutlichen Anfangsgewinne noch ausgebaut. Wie schon am Vortag setzten Anleger angesichts hoher Verluste an den Aktienbörsen auf als sicher geltende Staatspapiere. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,55 Prozent auf 119,82 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen fiel auf 2,82 Prozent. Am Montag war die Rendite mit 3,2 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende 2018 geklettert.