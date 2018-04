US-Anleihen auch am Dienstag nur wenig bewegt

US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag wie schon am Vortag insgesamt nur wenig von der Stelle bewegt. Auch frische Konjunkturdaten aus den USA konnten dem Markt keine Impulse in eine klare Richtung geben. Die US-Notenbank Fed hatte gemeldet, dass die amerikanische Industrieproduktion im März um 0,5 Prozent gesiegen sei - und damit etwas stärker als von Analysten erwartet. Ebenso waren neue Daten vom Immobilienmarkt kein Richtungsweiser.