US-Anleihen auch im späteren US-Handel schwach - Rendite auf Zweijahreshoch

Am Markt wurde auf den US-Arbeitsmarktbericht verwiesen und dort auf den vergleichsweise starken Anstieg der Löhne, der die US-Notenbank zu einer strafferen Geldpolitik ermutigen könnte. Im Dezember waren die Stundenlöhne um 0,6 Prozent gestiegen und damit stärker als erwartet. Während die Zahl der Beschäftigten im Dezember überraschend moderat zulegte, ging die Arbeitslosenquote deutlich zurück. Am Markt wird dies als Hinweis gesehen, dass zahlreiche Beschäftigte dem Arbeitsmarkt in der Krise den Rücken gekehrt haben./ck/he

(AWP)