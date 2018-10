US-Anleihen auf Talfahrt

US-Staatsanleihen haben am Mittwoch unter dem Druck der starken US-Konjunktur und den soliden Aktienmärkten gelitten. Entspannungssignale in der Italien-Schuldenfrage sowie überzeugende Konjunkturdaten aus den USA trugen bei Aktien zur positiven Grundstimmung bei, sodass die Rentenpapiere als sichere Häfen bei Anlegern an Attraktivität verloren.