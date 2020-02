US-Anleihen bauen die Gewinne aus

US-Anleihen profitierten zunächst von Berichten, wonach sich das Coronavirus weiter ausbreitet. Dies führte im Kontext rückläufiger Notierungen an den europäischen und US-Börsen zu verstärkter Risikoaversion und Käufen sicherer Anlagen. Selbst starke Konjunkturdaten aus den USA konnten die Gewinne am Bondmarkt nicht verhindern.

In den USA hatte der Beschäftigungszuwachs mit 225 000 neuen Stellen ausserhalb der Landwirtschaft die erwarteten 165 000 deutlich übertroffen. "Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin in blendender Verfassung", schrieb Volkswirt Uwe Burkert von der Landesbank Baden-Württemberg. Gleichzeitig stiegen die durchschnittlichen Stundenlöhne nicht so stark, dass die US-Notenbank mit Blick auf die Inflation auf den Plan gerufen werde.

Zweijährige Anleihen stiegen um 3/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,40 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 9/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten ebenfalls mit 1,40 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere rückten um 18/32 Punkte auf 101 17/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 1,58 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreissig Jahren stiegen um einen ganzen und 17/32 Punkte auf 107 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,04 Prozent./bek/fba

(AWP)