US-Anleihen bauen Gewinne aus

US-Staatsanleihen haben am Dienstag im späten Handel die Gewinne merklich ausgebaut. Die Renditen gerieten über alle Laufzeiten hinweg unter starken Druck. Am Markt wurde dies mit Äusserungen von US-Präsident Donald Trump erklärt. In London säte Trump Zweifel an einem baldigen Handelsabkommen mit China. Es gebe keine "Deadline" dafür. In gewisser Hinsicht gefalle ihm die Idee, bis nach den US-Wahlen, die im kommenden Jahr stattfinden, auf ein Abkommen zu warten.