US-Staatsanleihen haben am Freitag im späten Handel noch etwas stärker zugelegt. Marktteilnehmer sprachen von einer Gegenbewegung zu den deutlichen Verlusten an den Vortagen. Grosse Impulse gab es nicht, auch wurden vor dem Wochenende keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Aussagen mehrerer Notenbanker hinterliessen ebenfalls keine grösseren Spuren am Bondmarkt.