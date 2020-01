US-Anleihen bauen Gewinne noch etwas aus

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag im späten Handel noch etwas zugelegt. Nach einem Feiertag in den USA am Montag sind die Festverzinslichen damit freundlich in die verkürzte Handelswoche gestartet. Sie profitierten von einer allgemein trüben Stimmung an den Finanzmärkten. So verbuchten die US-Aktien nach der Rekordjagd der vergangenen Woche am Dienstag Verluste.