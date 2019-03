Die US-Staatsanleihen haben am Donnerstag ihre Kursgewinne im Verlauf ausgebaut. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurden die Kurse von einem Anstieg der Notierungen an den europäischen Märkten mit nach oben gezogen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte mit ihrer Entscheidung, die Zinsen länger als bisher bekannt auf dem Rekordtief zu halten, für Kursgewinne gesorgt. Im Gegenzug gaben die Renditen nach. An den europäischen und US-amerikanischen Aktienmärkten ging es nach unten.