US-Anleihen bauen Kursgewinne aus - Flucht in Sicherheit

US-Staatsanleihen haben am Montag ihre deutlichen Kursgewinne vom Handelsauftakt ausgebaut. Sie reagierten damit auf die jüngste Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Eine vergleichsweise deutliche Abwertung der chinesischen Währung war der Auslöser. Allgemein waren sichere Anlagehäfen an den Finanzmärkten gefragt, zu denen auch amerikanische Staatsanleihen zählen. Am US-Aktienmarkt herrschte dagegen Ausverkauf. Die wichtigsten Indizes büssten dort zwischen 3 und 4 Prozent ein.