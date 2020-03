US-Anleihen bauen Kursgewinne aus - Vor allem lang laufende Bonds legen zu

Zweijährige Anleihen stiegen um 3/32 Punkte auf 100 8/32 Punkte und rentierten mit 0,246 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 19/32 Punkte auf 100 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,405 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen stiegen um 1 12/32 Punkte auf 107 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,705 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren legten um 3 23/32 Punkte auf 117 12/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,293 Prozent.

Zuletzt hat sich die Ausbreitung des Virus auch schon heftig in US-Wirtschaftsdaten niedergeschlagen. So waren die am Donnerstag veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf einen beispiellosen Rekordwert gestiegen. Zudem brach die Stimmung der US-Verbraucher, ermittelt von der Universität Michigan im März so stark ein wie zuletzt zu Beginn der Finanzmarktkrise im Oktober 2008./ck/he

(AWP)