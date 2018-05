US-Anleihen bewegen sich auf hohem Niveau nur noch wenig

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag in den meisten Laufzeiten nur wenig von der Stelle bewegt. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg in der Spitze nochmals auf 3,12 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit 2011, kam dann aber wieder etwas davon zurück. Experten begründen ihr schon seit einigen Tagen erhöhtes Niveau vor allem mit der Erwartung weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed.