US-Anleihen bewegen sich kaum

US-amerikanische Staatsanleihen haben sich einen Tag nach der Zinssenkung durch die Federal Reserve wenig bewegt. Nur in den sehr langen Laufzeiten stiegen die Kurse am Donnerstag etwas an. Die US-Notenbank hatte am Mittwochabend erstmals seit gut zehn Jahren ihren Leitzins reduziert, zugleich aber allzu hohe Erwartungen an weitere Zinssenkungen gedämpft. Das kam an den Finanzmärkten nicht gut an.