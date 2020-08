US-Anleihen bewegen sich kaum

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus China und der Sorge vor einer zweiten Welle in der Corona-Pandemie habe die Festverzinslichen etwas gestützt, hiess es von Marktbeobachtern. Allerdings wurden an der New Yorker Aktienbörsen nur leichte Verluste erwartet, während die Märkte in Europa deutlicher unter Druck standen.