US-Anleihen bewegen sich wenig

US-Staatsanleihen sind am Montag mit wenig Kursbewegung in die neue Handelswoche gestartet. Nach wie vor sorgt die Währungskrise in der Türkei für grosse Aufmerksamkeit unter den Anlegern. Sie konnte die amerikanischen Staatspapiere aber zunächst nicht weiter beflügeln. In den Tagen zuvor hatten US-Anleihen ebenso wie andere als sicher geltende Anlagen von der Lirakrise profitiert.