US-Anleihen bewegen sich zum Start wenig

US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag nach starken Gewinnen am Vortag zu Handelsbeginn nur wenig von der Stelle bewegt. Marktteilnehmer erklärten dies mit der etwas freundlicher erwarteten Börse. Am Montag waren die Aktienkurse weltweit stark gefallen, weil die chinesische Coronavirus-Krise international immer mehr um sich greift. Am Dienstag wird mit einem Stabilisierungsversuch am US-Aktienmarkt gerechnet.