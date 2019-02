US-Anleihen bleiben gefragt

US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Marktteilnehmer nannten den schwach erwarteten Aktienmarkt als Grund. Als sicher geltende Anlagen wie amerikanische Staatsanleihen blieben deshalb gefragt. Auf den Börsen lastet vor allem die sich eintrübende Konjunktur. In Europa senkte die EU-Kommission ihre Wachstumsprognosen und warnte vor zahlreichen Unsicherheitsfaktoren.